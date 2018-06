× Who has signed the DACA discharge petition

(CNN) — Here are the lawmakers that have signed a petition that would force a House floor vote on immigration bills, according to the House Clerk’s Office. The measure needs 218 signatures to move forward, which would require 25 Republicans and all 193 Democrats.

Republicans: 20

Carlos Curbelo, R-Florida Jeff Denham, R-California David Valadao, R-California Will Hurd, R-Texas Mario Diaz-Balart, R-Florida Mia Love, R-Utah Ileana Ros-Lehtinen, R-Florida Charlie Dent, R-Pennsylvania Fred Upton, R-Michigan David Reichert, R-Washington Mike Coffman, R-Colorado Chris Collins, R-New York John Faso, R-New York Mark Amodei, R-Nevada Elise Stefanik, R-New York Leonard Lance, R-New Jersey Ryan Costello, R-Pennsylvania Stephen Knight, R-California John Katko, R-New York David Trott, R-Michigan

Democrats:134

Diana DeGette, D-Colorado Jared Polis, D-Colorado Brad Schneider, D-Illinois Mike Doyle D-Pennsylvania Ted Deutch, D-Florida Debbie Dingell, D-Michigan Ed Perlmutter, D-Colorado Al Green, D-Texas Ed Perlmutter, D-Colorado Lacy Clay, D-Missouri James Clyburn, D-South Carolina Cedric L. Richmond, D-Louisiana Joe Courtney, D-Connecticut Chellie Pingree, D-Maine James McGovern, D-Massachusetts Mike Quigley, D-Illinois Albio Sires, D-New Jersey John Delaney, D-Maryland Mike Thompson, D-California Stephen Lynch, D-Massachusetts Ted Lieu, D-California Peter A. DeFazio, D-Oregon Salud O. Carbajal, D-California Suzanne Bonamici, D-Oregon Marcia Fudge, D-Ohio Al Lawson, D-Florida Collin C. Peterson, D-Minnesota Raja Krishnamoorthi, D-Illinois Zoe Lofgren, D-California Bonnie Watson Coleman, D-New Jersey Denny Heck, D-Washington Suzan K. DelBene, D-Washington Val Butler Demings, D-Florida Dutch Ruppersberger, D-Maryland Grace Meng, D-New York David Cicilline, D-Rhode Island Alma Adams, North Carolina G. K. Butterfield, D-North Carolina Doris O. Matsui, D-California Jan Schakowsky, D-Illinois Mark Takano, D-California Alcee Hastings, D-Florida Derek Kilmer, D-Washington Mark Pocan, D-Wisconsin Betty McCollum, D-Minnesota Ann M. Kuster, D-New Hampshire Conor Lamb, D-Pennsylvania Robert A. Brady, D-Pennsylvania Kathy Castor, D-Florida Joe Kennedy, D-Massachusetts Earl Blumenauer, D-Oregon Sanford Bishop, D-Georgia Joyce Beatty, D-Ohio Bobby Scott, D-Virginia Katherine Clark, D-Massachusetts Niki Tsongas, D-Massachusetts Charlie Crist, D-Florida Colleen Hanabusa, D-Hawaii Jim Costa, D-California Eric Swalwell, D-California Alan S. Lowenthal, D-California A. Donald McEachin, D-Virginia Ben Ray Luján, D-New Mexico Michelle Lujan Grisham, D-New Mexico Grace Napolitano, D-California Adriano Espaillat, D-New York Jacky Rosen, D-Nevada Tom O’Halleran, D-Arizona Cheri Bustos, Illinois Julia Brownley, D-California Jerry McNerney, D-California Scott Peters, D-California Kyrsten Sinema, D-Arizona Elizabeth Esty, D-Connecticut Bill Foster, D-Illinois Kathleen Rice, D-New York Norma Torres, D-California Eliot Engel, D-New York Donald Norcross, D-New Jersey Frederica S. Wilson, D-Florida Adam B. Schiff, D-California Lisa Blunt Rochester, D-Delaware Paul Tonko, D-New York John Larson, D-Connecticut Keith Ellison, D-Minnesota Susan A. Davis, D-California Jim Cooper, D-Tennessee Jared Huffman, D-California Juan Vargas, D-California Darren Soto, D-Florida Dan Lipinski, D-Illinois Brad Sherman, D-California Matt Cartwright, Pennsylvania John Lewis, D-Georgia Lois Frankel, D-Florida Robin Kelly, D-Illinois Hank Johnson, D-Georgia Ruben J. Kihuen, D-Nevada Nita Lowey, D-New York Brenda Lawrence, D-Michigan Daniel Kildee, D-Michigan Raul Ruiz, D-California William R. Keating, D-Massachusetts Lucille Roybal-Allard, D-California Raúl M. Grijalva, D-Arizona Gene Green, D-Texas James Langevin, D-Rhode Island Luis Gutiérrez, D-Illinois John Garamendi, D-California Danny K. Davis, D-Illinois Jerrold Nadler, D-New York Carolyn B. Maloney, D-New York Debbie Wasserman Schultz, D-Florida Nydia M. Velázquez, D-New York Ami Bera, D-California Dina Titus, D-Nevada Bill Pascrell, D-New Jersey Michael E. Capuano, D-Massachusetts Dwight Evans, D-Pennsylvania Yvette Clarke, New York Richard M. Nolan, D-Minnesota David Loebsack, D-Iowa José Serrano, D-New York Nanette Diaz Barragán, D-California Brian Higgins. D-New York Sheila Jackson Lee, D-Texas Marcy Kaptur, D-Ohio Jim Himes, D-Connecticut Donald M. Payne, D-New Jersey Gwen Moore, D-Wisconsin Pete Aguilar, D-California Terri Sewell, D-Alabama J. Luis Correa, D-California Joaquin Castro, D-Texas John Yarmuth , D-Kentucky

This list will be updated.