There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Texas using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Palo Pinto County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (2,146 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 107

— Korean War: 103

— Vietnam War: 992

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 433

— Gulf War (09/2002 or later): 398

#49. Comanche County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,027 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 67

— Korean War: 100

— Vietnam War: 477

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 132

— Gulf War (09/2002 or later): 84

#48. Hunt County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (7,138 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 75

— Korean War: 496

— Vietnam War: 2,633

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,329

— Gulf War (09/2002 or later): 1,581

#47. Eastland County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,411 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 65

— Vietnam War: 604

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 428

— Gulf War (09/2002 or later): 325

#46. Brown County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (2,900 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 141

— Korean War: 248

— Vietnam War: 1,044

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 511

— Gulf War (09/2002 or later): 570

#45. Bowie County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (7,022 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 565

— Vietnam War: 2,740

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,470

— Gulf War (09/2002 or later): 1,610

#44. Roberts County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (59 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 3

— Vietnam War: 9

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 24

— Gulf War (09/2002 or later): 10

#43. Grayson County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (10,161 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 237

— Korean War: 688

— Vietnam War: 3,809

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,285

— Gulf War (09/2002 or later): 1,943

#42. Fisher County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (302 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 20

— Vietnam War: 92

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 16

— Gulf War (09/2002 or later): 97

#41. Hood County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (4,779 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 136

— Korean War: 441

— Vietnam War: 1,897

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 900

— Gulf War (09/2002 or later): 698

#40. Concho County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (251 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 8

— Vietnam War: 105

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 52

— Gulf War (09/2002 or later): 39

#39. Kendall County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (3,524 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 68

— Korean War: 253

— Vietnam War: 1,256

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,011

— Gulf War (09/2002 or later): 1,016

#38. Kimble County

– Percent of residents that are veterans: 10.1% (363 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 24

— Vietnam War: 236

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 23

— Gulf War (09/2002 or later): 18

#37. Taylor County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (10,380 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 233

— Korean War: 635

— Vietnam War: 2,928

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,593

— Gulf War (09/2002 or later): 4,119

#36. Tom Green County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (9,123 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 227

— Korean War: 824

— Vietnam War: 2,991

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,516

— Gulf War (09/2002 or later): 2,668

#35. Shackelford County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (264 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 44

— Vietnam War: 82

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 51

— Gulf War (09/2002 or later): 93

#34. Henderson County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (6,791 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 321

— Korean War: 391

— Vietnam War: 2,891

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,110

— Gulf War (09/2002 or later): 1,032

#33. Aransas County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (2,040 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 223

— Vietnam War: 837

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 377

— Gulf War (09/2002 or later): 270

#32. Blanco County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,021 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 9

— Korean War: 36

— Vietnam War: 508

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 340

— Gulf War (09/2002 or later): 205

#31. Houston County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,958 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 171

— Vietnam War: 812

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 289

— Gulf War (09/2002 or later): 176

#30. Real County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (283 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 37

— Vietnam War: 112

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 36

— Gulf War (09/2002 or later): 64

#29. Callahan County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (1,162 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 40

— Korean War: 154

— Vietnam War: 457

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 341

— Gulf War (09/2002 or later): 194

#28. Cass County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,535 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 123

— Vietnam War: 1,120

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 414

— Gulf War (09/2002 or later): 485

#27. Medina County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (4,274 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 269

— Vietnam War: 1,643

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,281

— Gulf War (09/2002 or later): 1,034

#26. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 11.0% (912 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 145

— Vietnam War: 341

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 276

— Gulf War (09/2002 or later): 251

#25. Marion County

– Percent of residents that are veterans: 11.1% (908 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 38

— Vietnam War: 404

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 127

— Gulf War (09/2002 or later): 56

#24. Wood County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (4,076 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 443

— Vietnam War: 2,033

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 676

— Gulf War (09/2002 or later): 441

#23. Burnet County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (4,237 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 95

— Korean War: 330

— Vietnam War: 1,627

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 827

— Gulf War (09/2002 or later): 558

#22. Kerr County

– Percent of residents that are veterans: 11.4% (4,801 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 266

— Korean War: 720

— Vietnam War: 2,269

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 431

— Gulf War (09/2002 or later): 440

#21. Polk County

– Percent of residents that are veterans: 11.4% (4,579 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 35

— Korean War: 236

— Vietnam War: 1,943

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 658

— Gulf War (09/2002 or later): 768

#20. Armstrong County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (174 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 3

— Vietnam War: 83

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 55

— Gulf War (09/2002 or later): 42

#19. Motley County

– Percent of residents that are veterans: 11.8% (127 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 5

— Vietnam War: 60

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2

— Gulf War (09/2002 or later): 22

#18. Trinity County

– Percent of residents that are veterans: 12.0% (1,403 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 169

— Vietnam War: 620

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 197

— Gulf War (09/2002 or later): 172

#17. Bastrop County

– Percent of residents that are veterans: 12.1% (7,821 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 127

— Korean War: 395

— Vietnam War: 2,927

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,332

— Gulf War (09/2002 or later): 1,647

#16. Wilson County

– Percent of residents that are veterans: 12.2% (4,624 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 162

— Korean War: 114

— Vietnam War: 1,661

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,847

— Gulf War (09/2002 or later): 1,202

#15. Morris County

– Percent of residents that are veterans: 12.2% (1,162 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 8

— Korean War: 45

— Vietnam War: 371

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 265

— Gulf War (09/2002 or later): 279

#14. Wichita County

– Percent of residents that are veterans: 12.3% (11,820 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 269

— Korean War: 548

— Vietnam War: 3,416

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,537

— Gulf War (09/2002 or later): 4,276

#13. Comal County

– Percent of residents that are veterans: 12.4% (14,217 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 191

— Korean War: 863

— Vietnam War: 4,802

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,439

— Gulf War (09/2002 or later): 4,636

#12. Montague County

– Percent of residents that are veterans: 12.5% (1,901 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 68

— Korean War: 114

— Vietnam War: 757

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 527

— Gulf War (09/2002 or later): 365

#11. Rains County

– Percent of residents that are veterans: 13.2% (1,284 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 39

— Vietnam War: 559

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 224

— Gulf War (09/2002 or later): 75

#10. San Augustine County

– Percent of residents that are veterans: 13.6% (900 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 53

— Vietnam War: 393

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 77

— Gulf War (09/2002 or later): 121

#9. Sabine County

– Percent of residents that are veterans: 13.6% (1,165 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 153

— Vietnam War: 576

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 72

— Gulf War (09/2002 or later): 103

#8. Llano County

– Percent of residents that are veterans: 14.0% (2,549 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 147

— Korean War: 434

— Vietnam War: 1,226

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 369

— Gulf War (09/2002 or later): 276

#7. Bandera County

– Percent of residents that are veterans: 14.1% (2,678 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 65

— Korean War: 207

— Vietnam War: 1,272

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 565

— Gulf War (09/2002 or later): 536

#6. Guadalupe County

– Percent of residents that are veterans: 14.9% (17,928 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 155

— Korean War: 667

— Vietnam War: 4,891

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 8,835

— Gulf War (09/2002 or later): 7,317

#5. Menard County

– Percent of residents that are veterans: 17.3% (300 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 10

— Korean War: 13

— Vietnam War: 198

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 23

— Gulf War (09/2002 or later): 13

#4. Kinney County

– Percent of residents that are veterans: 20.1% (645 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 33

— Vietnam War: 242

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 117

— Gulf War (09/2002 or later): 203

#3. Coryell County

– Percent of residents that are veterans: 20.4% (10,257 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 67

— Korean War: 159

— Vietnam War: 2,154

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 4,465

— Gulf War (09/2002 or later): 5,163

#2. Bell County

– Percent of residents that are veterans: 21.1% (50,534 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 426

— Korean War: 1,178

— Vietnam War: 9,131

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 21,963

— Gulf War (09/2002 or later): 28,084

#1. Lampasas County

– Percent of residents that are veterans: 21.6% (3,575 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 93

— Vietnam War: 1,080

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,797

— Gulf War (09/2002 or later): 1,326