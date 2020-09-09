HERE IN BAYTOWN MOST PEOPLE ARE FAMILIAR WITH THE CEDAR PORT INDUSTRIAL PARK WHICH IS THE LARGEST MASTER PLANNED RAIL AND BARGE SERVED INDUSTRIAL PARK IN THE U.S. WELL NOW THES SPACE RIGHT OFF OF FM1405 HAS A NEW TENANT, BEHIND ME THEY ARE CONSTRUCTING, CEDAR PORT TRADE CENTER WHICH IS SET TO BE THE LARGEST SPEC INDUSTRIAL BUILDING IN THE HOUSTON AREA. THIS FACILITIES WILL BE 1-MILLION-SQUARE-FOOT FACILITY. SHANNON LANIER FINDS OUT MORE.
Huge Construction Project
by: Shannon LaNier, @MrShannonLanierPosted: / Updated: