Harris County Tropical Storm Nicholas Flash Flooding UPDATE for Monday evening September 13, 2021

HOUSTON, Texas (KIAH) The Harris County Office of Homeland Security & Emergency Management (HCOHSEM) remains at Level II-High Readiness and continues to monitor Tropical Storm Nicholas. Based on current forecasts from the National Weather Service, severe and widespread flash floods are expected in Southeast Harris County and along the Texas Gulf.

MONDAY NIGHT NEWS UPDATE

Lina Hidalgo, Harris County Judge will be joined by Mark Sloan, Harris County Emergency Management Coordinator, Jeff Lindner, Meteorologist and Director of Flood Operations, Harris County Flood Control, for a news conference scheduled for 9PM. They will provide an Update on Tropical Storm Nicholas and its impact on the local area.

Windy and rainy conditions are expected this evening. Rainfall rates will be increasing as bands rotate inland. The highest threats are significant rainfall and flash flooding south of US 59. High tides of 4 to 5 inches are expected tonight and tomorrow morning along the coast. Creek and bayou flooding is possible, especially in southern Harris County where some of the higher rainfall totals may be realized.

Residents are reminded to stay in place this evening by 6 pm and off the roads. For the latest information on flooding in our area, visit the Harris County Flood Control’s Flood Warning System. Remember: Turn Around Don’t Drown! Check the Houston TranStar live traffic map for information on road conditions and flooded main lanes in the region.



HCOHSEM urges residents to stay informed of the latest weather conditions by monitoring local media and other trusted sources of information.

HCOHSEM will continue to provide updates via social media channels and Ready Harris Alerts.

ACTUALIZACIÓN | Inundaciones repentinas de la tormenta tropical Nicholas



La Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado Harris (HCOHSEM, por sus siglas en inglés) permanece en el Nivel II- Preparación Alta y continúa monitoreando la tormenta tropical Nicholas. Según el pronóstico actual del Servicio Nacional de Meteorología, (NWS, por sus siglas en inglés), se esperan inundaciones repentinas graves y generalizadas en el sureste del Condado Harris y a lo largo del Golfo de Texas.

Se esperan condiciones de viento y lluvia esta noche. Las tasas de lluvia aumentarán a medida que las bandas roten tierra adentro. Las mayores amenazas son lluvias significantes e inundaciones repentinas al sur de la carretera US59. Se esperan mareas altas de 4 a 5 pulgadas esta noche y mañana por la mañana a lo largo de la costa. Es posible que se produzcan inundaciones en arroyos y bayous, especialmente en el sur del Condado Harris, donde se pueden obtener algunas de las mayores precipitaciones totales.

Se les aconseja a los residentes permanecer en su lugar esta noche antes de las 6 pm y no transitar sobre las carreteras. Para obtener la información más reciente sobre inundaciones en nuestra área, visite el sistema de advertencia de inundaciones del Control de inundaciones del Condado Harris. Recuerde: ¡Aguas, no se ahogue! Consulte el mapa de tráfico en vivo de Houston TranStar para obtener información sobre las condiciones de las carreteras y los carriles principales inundados de la región.

HCOHSEM les recomienda a los residentes mantenerse informados sobre las ultimas condiciones del clima a través de los medios locales y otras fuentes confiables de información.

HCOHSEM continuará brindando actualizaciones a través de los canales de redes sociales y Ready Harris Alerts.