Tropical Storm Grace Forms

HARRIS COUNTY, Texas (KIAH) The Harris County Office of Homeland Security & Emergency Management (HCOHSEM) continues to monitor the course of tropical storm Grace. Based on current forecasts from the National Hurricane Center, Grace poses no threat to Texas.

Tropical Storm Grace is the 7th named storm in the Atlantic Hurricane Season which ends November 30, 2021. HCOHSEM urges residents to check their emergency kits and review their emergency plans. Stay informed by following HCOHSEM updates online, on social media, and by signing up for Ready Harris Alerts.

For more information on how to prepare, review our hurricane preparedness and evacuation guide. You can also text GULF2021 to 888777 to receive hurricane season updates.

Se forma la tormenta tropical Grace en el Atlántico

La Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado Harris (HCOHSEM, por sus siglas en inglés) continúa monitoreando el curso de la tormenta tropical Grace. Según el pronóstico actual del Centro Nacional de Huracanes, Grace no representa una amenaza para Texas.

La tormenta tropical Grace es la séptima en la temporada de huracanes del Atlántico, la cual finaliza el 30 de noviembre de 2021. Ahora es el momento preciso de revisar su kit y plan de emergencia. Manténgase informado por medio de las actualizaciones de HCOHSEM en línea, en las redes sociales o regístrese para recibir Ready Harris Alerts.

Para obtener más información sobre cómo prepararse, consulte nuestra guía de preparación y evacuación para huracanes. También puede enviar un mensaje de texto con GULF2021 al 888777 para recibir actualizaciones sobre la temporada de huracanes.