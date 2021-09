UPDATE from Harris County Office of Homeland Security and Emergency Management: Tropical Storm Nicholas

HOUSTON, Texas (KIAH) The Harris County Office of Homeland Security & Emergency Management (HCOHSEM) remains activated at Level III-Increased Readiness and is monitoring tropical storm Nicholas. Based on current forecasts from the National Hurricane Center, Nicholas is expected to make landfall along the middle TX coast this evening.

Heavy rainfall of up to 3 to 4 inches per hour is expected to move into our area with the greatest threat south of the I-10 corridor. Street flooding and rises along rivers, streams, and bayous are likely. Tropical storm force winds are also likely along the coast and into portions of Harris, Fort Bend and Colorado Counties. High winds can arrive as early as 2 p.m. today. For information on bayou conditions, visit Harris County Flood Control’s Flood Warning System website.



Residents are encouraged to take the time now to check their yard and secure any loose items. Once heavy rain arrives, please stay indoors and off the roads. Remember, only call 911 in an emergency as first responders will be stretched thin during this weather event.



A flash flood watch is in effect for areas along and southeast of US 59. If your home floods, please stay home as this will be the safest place. If water rises, do not go into your attic as you can be trapped and risk drowning. Do not walk, swim or play in flood waters. Debris, wildlife, and other dangers can cause serious injury or even death.

Monitor local media and other trusted sources for weather and other information often over the next several days.

If you must drive, slow down and leave additional space between you and other vehicles. NEVER drive your vehicle through flooded roadways. Turn Around Don’t Drown! Check the Houston TranStar live traffic map for information on road conditions and flooded main lanes in the region.

COHSEM will provide updates via social media channels and Ready Harris Alerts. You can also text “GULF2021” to 88877 to obtain the latest hurricane season updates.

ACTUALIZACIÓN: Tormenta tropical Nicholas

La Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado Harris (HCOHSEM, por sus siglas en inglés) continua bajo activación en el Nivel III: Preparación superior y está monitoreando la tormenta tropical Nicholas. Según el pronóstico actual del Centro Nacional de Huracanes, se espera que Nicholas toque tierra a lo largo de la costa central de Texas esta noche.

Se espera que fuertes lluvias de hasta 3 a 4 pulgadas por hora se muevan hacia nuestra área con la mayor amenaza al sur del corredor I-10. Es probable que se produzcan inundaciones en las calles y aumentos a lo largo de ríos, arroyos y bayous. También es probable que haya vientos con fuerza de tormenta tropical a lo largo de la costa y en partes de los condados de Harris, Fort Bend y Colorado. Los vientos fuertes pueden llegar a las 2 p.m. hoy. Para obtener información sobre las condiciones de los bayous, visite el sitio web del Sistema de advertencia de inundaciones de Harris County Flood Control.

Se les aconseja a los residentes a que se tomen el tiempo ahora para revisar el exterior de su vivienda y asegurar cualquier artículo suelto. Una vez que llegue la lluvia intensa, permanezca adentro y no en las carreteras. Recuerde, solo llame al 911 en caso de emergencia, ya que los socorristas se esforzarán mucho durante este evento meteorológico.

Se ha emitido una alerta de inundación repentina en las áreas a lo largo y al sureste de la US 59. Si su vivienda se inunda, quédese en casa ya que este será el lugar más seguro. Si el agua sube, no entre en su ático, ya que puede quedar atrapado y correr el riesgo de ahogarse. No camine, nade ni juegue en aguas de inundación. Los escombros, la vida silvestre y otros peligros pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.

Monitoree los medios locales y otras fuentes confiables para actualizaciones sobre el clima y otra información a menudo durante los próximos días.

Si debe conducir, reduzca la velocidad y deje espacio adicional entre usted y otros vehículos. NUNCA conduzca su vehículo por carreteras inundadas. Recuerde: ¡Aguas, no se ahogue! Consulte el mapa de tráfico en vivo de Houston TranStar para obtener información sobre las condiciones de las carreteras y los carriles principales inundados de la región.

HCOHSEM proporcionará actualizaciones a través de redes sociales y Ready Harris Alerts. También puede enviar un mensaje de texto con “GULF2021” al 88877 para obtener las últimas actualizaciones de la temporada de huracanes.