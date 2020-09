Cool front moves into Houston for a week of fall temperatures

HOUSTON (CW39) – Time to say goodbye to summer. Expect moist and humid conditions as scattered showers move across the Houston area.

LOCAL TEMPERATURES:

Houston;Cloudy;70;NW;13;93%

Houston (Hobby Airport);Cloudy;74;WNW;17;87%

Houston / Dunn Helistop;Showers;70;NW;13;93%

Houston / Southwest Airport;Cloudy;67;NW;10;100%

Houston Clover;Cloudy;73;NW;12;88%

Houston Hooks;Cloudy;67;NNW;14;90%

Houston Hull;Cloudy;70;NNW;12;93%

Houston Intercontinental;Cloudy;72;NW;15;93%

Huntsville;Cloudy;64;N;8;77%

Then, an entire week of cool weather is blowing into our region as winds develops cool breezes through Monday night. Heavier Galveston winds could be up to around 30-40mph. We’re under a wind advisory until 9pm.

Tonight, winds are expected to calm down, as temperatures dip to the 60s then back up to the 70s.

By Tuesday and Wednesday morning, expect to grab that sweater as you head out the door in the 50s by sunrise each day.

By Wednesday and Thursday, temperatures will be warmer nd back up into the 80s.

Here’s a look at temperatures around Texas this morning:

Abilene;Cloudy;62;N;13;51%

Abilene Dyess;Cloudy;61;N;9;43%

Alice;Cloudy;81;NNE;13;87%

Alpine;Cloudy;55;NNE;13;45%

Amarillo;Partly sunny;53;N;8;50%

Angleton;Showers;75;NW;12;94%

Arlington;Cloudy;63;NNW;9;55%

Austin;Cloudy;68;N;7;45%

Austin Bergstrom;Mostly cloudy;68;N;22;52%

Bay;Cloudy;71;NNW;16;95%

Beaumont;Cloudy;79;SW;5;89%

Beeville;Cloudy;68;NNE;15;91%

Borger;Sunny;53;NNW;9;44%

Bowie;Mostly sunny;57;NW;9;69%

Breckenridge;Cloudy;62;NNW;5;53%

Brenham;Cloudy;65;N;15;80%

Bridgeport;Mostly cloudy;61;NNW;12;59%

Brownsville;Sunny;78;SSE;6;90%

Brownwood;Cloudy;63;N;12;44%

Burnet;Mostly cloudy;64;N;10;46%

Canadian;Mostly sunny;51;NNW;6;47%

Castroville;Mostly cloudy;72;NNE;15;36%

Childress;Sunny;50;NW;8;58%

Cleburne;Mostly cloudy;61;NNW;13;63%

College Station;Mostly cloudy;64;N;15;80%

Comanche;Cloudy;60;N;12;56%

Conroe;Cloudy;66;NNW;17;93%

Corpus Christi;Mostly cloudy;79;NNE;6;93%

Corsicana;Mostly cloudy;62;NNW;13;67%

Cotulla;Cloudy;73;NNE;18;58%

Dalhart;Sunny;45;NW;8;65%

Dallas Love;Mostly cloudy;62;N;15;57%

Dallas Redbird;Cloudy;62;N;14;57%

Dallas/Ft Worth;Cloudy;62;NNW;15;57%

Decatur;Partly sunny;58;N;9;60%

Del Rio;Cloudy;72;NNW;12;40%

Del Rio Laughlin AFB;Cloudy;69;N;16;43%

Denton;Mostly cloudy;60;NNW;13;59%

Dryden;Cloudy;63;NNE;11;31%

Dumas;Sunny;47;NW;7;56%

Edinburg;Mostly cloudy;81;ESE;2;91%

El Paso;Sunny;60;E;8;36%

Ellington;Cloudy;79;SSW;5;94%

Falfurrias;Mostly cloudy;79;NE;6;88%

Fort Hood;Cloudy;64;N;22;50%

Fort Worth;Cloudy;61;NNW;12;57%

Fort Worth Alliance;Cloudy;61;NNW;10;57%

Fort Worth Nas;Cloudy;63;NNW;14;56%

Fort Worth Spinks;Mostly cloudy;61;NNW;10;58%

Fredericksburg;Cloudy;63;NNE;18;40%

Gainesville;Sunny;58;NNW;13;64%

Galveston;Mostly cloudy;81;Calm;0;73%

Gatesville;Cloudy;64;N;13;48%

Georgetown;Mostly sunny;64;N;14;55%

Giddings;Partly sunny;68;N;14;65%

Gilmer;Mostly cloudy;59;NW;9;82%

Graham;Mostly cloudy;58;NW;8;67%

Granbury;Cloudy;64;NNW;8;52%

Grand Prairie;Cloudy;63;NNW;9;55%

Greenville;Mostly cloudy;61;N;15;72%

Guadalupe Pass;Mostly sunny;49;NE;47;47%

Hamilton;Cloudy;62;N;17;52%

Harlingen;Sunny;75;SSE;8;100%

Hearne;Mostly cloudy;65;N;17;66%

Hebbronville;Mostly cloudy;77;NE;10;88%

Henderson;Cloudy;61;NNW;9;88%

Hereford;Mostly cloudy;55;NNE;17;43%

Hillsboro;Cloudy;63;NNW;16;59%

Hondo;Cloudy;70;NE;21;45%

Ingleside;Mostly cloudy;78;NNW;7;94%

Jacksonville;Mostly cloudy;58;N;7;90%

Jasper;Thunderstorms;76;N;21;95%

Junction;Cloudy;64;N;13;48%

Kellyusa Airport;Mostly cloudy;70;N;24;49%

Kerrville;Cloudy;64;N;13;40%

Killeen;Cloudy;64;N;22;50%

Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;64;N;22;50%

Kingsville Nas;Cloudy;80;NNE;6;90%

La Grange;Mostly cloudy;67;N;10;71%

Lago Vista;Mostly cloudy;64;N;9;50%

Lancaster;Partly sunny;63;NNW;15;57%

Laredo;Cloudy;74;NE;16;81%

Llano;Mostly cloudy;64;N;14;42%

Longview;Mostly cloudy;61;NNW;6;91%

Lubbock;Cloudy;57;N;11;39%

Lufkin;Cloudy;63;N;12;93%

Mcallen;Partly sunny;78;SSE;10;90%

Mcgregor;Mostly cloudy;63;N;18;57%

Mckinney;Mostly cloudy;60;NNW;13;64%

Mesquite;Mostly cloudy;61;NW;12;63%

Midland;Cloudy;61;NNE;13;34%

Midland Airpark;Cloudy;61;NNE;13;34%

Midlothian;Cloudy;61;NNW;14;64%

Mineola;Mostly cloudy;59;NNW;7;85%

Mineral Wells;Cloudy;61;NNW;10;55%

Mount Pleasant;Partly sunny;62;Calm;0;76%

Nacogdoches;Cloudy;63;N;8;93%

New Braunfels;Mostly cloudy;71;NNE;18;41%

Odessa;Cloudy;60;NNE;16;34%

Orange;Cloudy;81;SW;7;94%

Palacios;Mostly cloudy;71;NNW;24;93%

Palestine;Mostly cloudy;61;NNW;12;88%

Pampa;Sunny;51;NNW;13;48%

Pampa / Mesa Vista;Mostly sunny;50;NNW;8;49%

Paris;Partly sunny;57;NNW;10;83%

Pecos;Mostly cloudy;64;N;9;31%

Perryton;Sunny;50;NNW;13;48%

Plainview;Cloudy;52;N;13;42%

Pleasanton;Mostly cloudy;70;NNE;10;62%

Port Aransas;Cloudy;79;NNW;8;94%

Port Isabel;Mostly sunny;79;SSE;4;86%

Port Lavaca;Mostly cloudy;71;N;17;82%

Randolph AFB;Mostly cloudy;67;N;18;56%

Robstown;Mostly cloudy;78;N;7;90%

Rockport;Mostly cloudy;76;NNW;20;95%

Rocksprings;Cloudy;59;NNE;15;49%

San Angelo;Cloudy;63;N;18;41%

San Antonio;Cloudy;69;NNE;9;46%

San Antonio Stinson;Cloudy;67;NNE;17;62%

San Marcos;Mostly cloudy;66;N;18;60%

Seminole;Mostly cloudy;57;N;16;38%

Sherman-Denison;Sunny;57;NNW;7;71%

Snyder;Cloudy;60;N;18;34%

Sonora;Cloudy;63;NNE;20;41%

Stephenville;Cloudy;61;N;13;50%

Sulphur Springs;Mostly cloudy;61;N;15;80%

Sweetwater;Cloudy;61;N;16;39%

Temple;Mostly cloudy;63;NNW;17;59%

Terrell;Cloudy;60;N;12;66%

Tyler;Mostly cloudy;60;N;7;87%

Uvalde;Cloudy;70;NNE;16;43%

Vernon;Sunny;61;NNW;12;43%

Victoria;Cloudy;68;N;13;83%

Waco;Cloudy;66;N;17;49%

Weslaco;Mostly cloudy;79;Calm;0;89%

Wharton;Cloudy;65;NNW;16;96%

Wichita Falls;Mostly cloudy;59;NW;6;62%

Wink;Cloudy;62;NNE;12;33%

Zapata;Mostly cloudy;80;ENE;6;92%